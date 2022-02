Aosta: Nomina dei/delle componenti della consulta comunale per le pari opportunità e la non discriminazione

La Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione è stata istituita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 179 dello scorso 24 novembre. Tutti coloro che sono interessati a far parte della Consulta, avendone i requisiti, possono candidarti.

La Consulta opera per: · attuare una funzione propositiva finalizzata a rimuovere ogni forma di barriera che limiti o impedisca l’esercizio dei diritti, promuovendo condizioni di pari opportunità nella scuola, nei luoghi di lavoro, nel tempo libero ed in generale nella vita sociale; · monitorare, approfondire ed analizzare le problematiche relative a comportamenti discriminatori, al fine di fornire elementi utili per le attività di programmazione e di intervento del Comune;

· promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio comunale; · prevenire e contrastare il fenomeno della violenza per orientamento sessuale e identità di genere, in tutte le sue molteplici forme ed espressioni e nelle varie forme sociali e lavorative; · prevedere azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e in particolare dei giovani per aumentare la consapevolezza rispetto al tema delle pari opportunità e delle non discriminazioni, attraverso azioni formative e culturali e promuovendo interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte;

· diffondere una cultura improntata al rispetto e alla valorizzazione della diversità, considerando tutte le posizioni di fragilità sociali, ivi comprese le varie forme di disabilità; · contrastare le violenze relative a tutte le discriminazioni e promuovere azioni contro l’abilismo.

Inoltre, per quanto riguarda la discriminazione legata al genere, la Consulta opera per: · garantire la partecipazione femminile nel mondo del lavoro, operando per eliminare ogni ostacolo all’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera e favorendo l’adozione di ogni misura per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, di crescita e di formazione in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere; · favorire politiche di conciliazione vita/lavoro, sia attraverso la promozione di nuove forme organizzative di lavoro, sia garantendo l’accessibilità ai servizi per la cura dei bambini e delle persone non autosufficienti;

· favorire e promuovere l’orientamento universitario delle donne nelle Facoltà dove risultano disparità di genere; · porre l’attenzione al rischio di discriminazioni multiple cui le donne sono potenzialmente esposte in situazioni specifiche di disagio ed emarginazione sociale, con particolare riferimento alle donne immigrate, vittime di violenze e sfruttamento sessuale e/o lavorativo; · prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, in tutte le sue molteplici forme ed espressioni: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza sessuale e riproduttiva, atti persecutori; · incentivare la presenza delle donne nella vita politica ed istituzionale, favorendo le condizioni di riequilibrio paritario della rappresentanza tra donne e uomini nelle assemblee rappresentative nonché negli organi delle società controllate o partecipate dal Comune;

· favorire la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello territoriale e nazionale per promuovere scambi di esperienze, elaborazione e proposte.

La Consulta è composta dall’assessore/a alle Pari Opportunità, con funzioni di presidente o suo/a delegato, dal/la presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di Pari Opportunità o suo/a delegato/a, da sei consiglieri/e comunali in carica nell’ordine di tre rappresentanti delle forze di maggioranza e di tre rappresentanti delle forze di minoranza o loro supplenti, garantendo dove possibile la parità di genere, nonché da un/una rappresentante o suo/a sostituto/a dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini professionali, delle associazioni locali di volontariato, di reti sociali, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, di promozione sociale, culturali e sportive, operanti attivamente nella vita sociale, politica ed economica locale a tutela della parità e della non discriminazione, garantendo dove possibile la parità di genere.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 febbraio 2022. Le domande possono essere presentate a mano nella sede dei Servizi Sociali del Comune di Aosta in via Abate Chanoux n. 2/4, previo appuntamento telefonico al numero 0165-300.200 oppure inviate tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it o ancora inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare a Comune di Aosta – Piazza Chanoux, 1 - 11100 Aosta, alla c.a. della Presidente della Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione.

Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione delle candidature e per ogni altra informazione si prega di fare riferimento all’Avviso pubblico. Sul sito Internet del Comune è presente anche il modello di domanda da utilizzare. Per eventuali ulteriori richieste è possibile inviare una e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.aosta.it oppure telefonare al numero 0165-300.200 (centralino sede Servizi sociali).