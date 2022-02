Indennità rischio Covid per personale microcomunita'

Era il 4 maggio 2021 quando Cgil, Cisl e Uil e le loro Funzioni Pubbliche hanno scritto alle istituzioni regionali, mettendo in risalto come questa indennità dovesse essere rivolta a tutto il personale coinvolto negli accadimenti legati all’emergenza sanitaria, compreso quello interinale in azienda sanitaria e quello delle case di riposo e delle Cooperative Sociali.

Con sentenza 5 del 2022 depositata il 17 gennaio la Corte Costituzionale ha dato ragione alla formula che avevamo previsto noi. E su questo abbiamo avuto modo di esprimere un’ampia soddisfazione. Spuntano commentatori dell’ultima ora che salgono sul carro dei vincitori, quando in realtà – documenti alla mano- sono state le Funzioni Pubbliche di Cgil, Cisl e Uil a battersi affinché l’indennità una tantum andasse a tutte le lavoratrici e ai lavoratori valdostani della sanità e dell'assistenza , nelle modalità che la Corte Costituzionale ha ritenuto corrette. Diamo merito anche alla Regione, che dando credito alle nostre proposte negoziali, ha poi difeso gli esiti contro l'impugnativa del Governo in Suprema Corte.

"Duole rimarcare - si legge in una nota sindacale congiunta - come alcuni enti locali abbiano scelto di condividere con altri Sindacati e sottoscrivere accordi che prevedevano di togliere a dei lavoratori indennità ( da sempre percepite per la loro tipologia di attività) per erogare a favore di colleghi, andando a creare disparità di trattamento sia all’interno del proprio ente che con altri lavoratori all’interno del comparto unico regionale, utilizzando risorse contrattuali ordinarie per loro natura disponibili a tutto il personale delle nostre pubbliche amministrazioni".



In data odierna si sottoscriverà l'accordo con la Regione perchè finalmente siano erogate le disponibilità alle comunità montane, che provvederanno successivamente a retribuire il meritato premio!



"Rivendichiamo quindi e a pieno titolo - silegge ancora - una vittoria tutta nostra, nonostante la Regione convocando anche altri Sindacati non abbia riconosciuto i nostri meriti esclusivi. Abbiamo responsabilmente voluto però, che a prevalere fossero i risultati per le lavoratrici e non i nostri distinguo, seppur legittimi.Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto formalmente al presidente della Giunta - senza mai ricevere alcuna risposta- che tale indennità sia riconosciuta a tutti i lavoratori operanti nelle strutture e nelle microcomunità e nei servizi di assistenza domiciliare, - come riportato nella Legge -, Cooperative Sociali, J.B Festaz, interinali".

Per tali ragioni le Funzioni pubbliche CGIL, CISL e UIL continueranno, assicurano, a portare avanti i diritti di questi lavoratori nelle sedi competenti.