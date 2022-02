CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA LANCIA #VITADASTARTUPPER E LA VOCE DI #CONFINDUSTRIAVDA

L'obiettivo della nuova inziativa di Confindustria VdA è individuare annualmente un tema che faccia da filo conduttore alla vita associativa.

A “La VOCE di #confindustriavda” sarà quindi dato il compito diinaugurare le diverse iniziative in programma. La VOCE sarà una breve chiacchierata quindicinale dedicata all’imprenditoria a 360 gradi. Ad ogni puntata un imprenditore, un professionista e un rappresentante istituzionale, si confronteranno su diverse tematiche in 20-30 minuti.

Il tutto sarà trasmesso in diretta sui canali social dell’Associazione(Facebook, YouTube e LinkedIn) per permettere la massima interazionecon il pubblico tramite commenti sulle diverse piattaforme.

La prima puntata “La sfida della formazione”, prevista per mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 12:00 approfondirà il tema della formazione e dicome essa è cambiata durante la pandemia. Interverranno Simon Bollon, Responsabile Patrimonio, Ambiente eSicurezza sul Lavoro della Società RAV S.p.A., Samantha Marcelli, consulente HR, trainer e coach che collabora con aziende e gruppi multinazionali e Marco Lorenzetti, Direttore di Confindustria Valled’Aosta.

Quest’ultimo, oltre a dare il via al programma, annuncerà le novità formative 2022 per aziende associate e non.Il secondo appuntamento tratterà invece il tema della ricerca in ambitoregionale con uno sguardo internazionale. “La VOCE di #confindustriavda” sarà moderata dalla Responsabile dell’Ufficio Marketing & Brand Identity dell’Associazione, Margherita Henry con la collaborazione del Direttore Commerciale di Valmatic, Matteo Fanciulli, ideatore e conduttore del programma “MezzopienoCafè”.