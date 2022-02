Fontainemore: piove all'alba poi tira vento e l'incendio e non dà tregua

Le precipitazioni di questa mattina intorno alle 4 hanno di nuovo lasciato spazio al vento e così, dopo un'iniziale tregua che aveva fatto sperare in un miglioramento della situazione, l'incendio boschivo che da quattro giorni sta divorando la parte alta del Comune di Fontainemore è tornato ad accendersi; nella serata di ieri le fiamme hanno lambito i mayen di Monross e Tetun e si sono rapidamente spostate verso il Monte Huare nel vicino Comune di Issime.



"Al momento la situazione è sotto controllo, - spiega la sindaca di Fontainemore Speranza Girod - i focolai sono stati ben individuati e sono in corso le operazioni di bonifica, purtroppo al momento c'è un po' di vento, speriamo che la situazione possa risolversi in giornata".



Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i forestali, e due elicotteri, quello della Protezione civile regionale e quello in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.