Mezzo milione di euro gli aiuti covid di Aosta per i bonus spesa

Sono in larghissima parte di cittadinanza italiana, abitano nella zona ovest della città, hanno perso il lavoro o hanno difficoltà croniche perché disoccupati o pensionati con un reddito molto basso: è questo l'identikit di chi ha avuto accesso ai quasi 500.000 euro degli aiuti covid del Comune di Aosta per la spesa a domicilio, erogata durante il primo confinamento, o per il bonus spesa, scelto nella fase successiva. I dati sono stati illustrati dall'assessora comunale alle Politiche sociali Clotilde Forcellati alla terza commissione Servizi alla persona del Consiglio comunale.



Nel dettaglio il 70% delle 733 domande ammesse per l'ultima tranche di aiuti è stata presentata da cittadini italiani; l'11% è stato di cittadini marocchini, seguiti dal 4% per rumeni e dominicani: "Appena l'1% delle domande è stata presentata da cittadini cinesi, nonostante il loro numero elevato in città, a conferma della solidità sociale ed economica di questa comunità rispetto ad altre" sostiene Forcellati.



Oltre metà delle domande arriva dalla zona ovest della città, tra il quartiere Cogne e il quartiere Saint-Martin; l'altra zona maggiormente colpita dalla crisi sembra essere stato il centro storico; solo il 9% delle domande arriva dall'area est della città, tra i quartieri Dora e Saint-Roch.