Sindaci contestano Piano regionale rifiuti

"Avevamo guardato con fiducia e speranza all'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti, convinti che rappresentasse l'occasione per osservare che la discarica presente sui nostri territori (quella di Pompiod) fosse estranea alle reali esigenze delle attività produttive della Valle d'Aosta", ma così non è stato. Ad affermarlo durante l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, parlando anche a nome del Comune di Jovençan, è la sindaca di Aymavilles, Loredana Petey.

L'assemblea dei sindaci valdostani si è riunita per discutere la proposta di parere sulla legge regionale di approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, sollevando non pochi malumori. "Il piano non contiene un'attenta analisi e pianificazione sulla gestione dei rifiuti speciali nella Regione e dei suoi effettivi bisogni", sottolinea ancora Petey, chiedendo che "venga introdotto nella legge un emendamento che preveda per nuove autorizzazioni, rinnovi e revisioni, la richiesta di verifica di conformità delle discariche per rifiuti speciali non pericolosi, così come previsto dal decreto legislativo del 2020 a titolo cautelativo e precauzionale, a tutela dell'ambiente e dei cittadini". Perplessità condivise anche da Monica Cretier, sindaca di Champdepraz, il Comune più vicino alla discarica di Chalamy.

Dopo essere stata ascolatata in commissione, insieme ad altri sindaci, la prima cittadina punta il dito contro la Regione per non aver accolto alcuna delle osservazioni presentate dai Comuni al Piano, e lancia un appello: "Chiedo la collaborazione anche degli altri sindaci per farci sentire, perché anche solo il fatto che la Regione ci abbia detto che i controlli sui vari conferimenti non possono essere eseguiti perché c'è carenza di personale all'Arpa è vergognoso".

Oltre alle discariche, il piano non convince i primi cittadine delle località turistiche per i possibili disagi che si verrebbero a creare nei periodi di maggiore afflusso. "La previsione della chiusura di tutti i cassonetti sui territori- spiega Alex Brunod, sindaco di Ayas-, come già avvenuto in alcuni posti, sta creando alcuni problemi, pensare di avere solo cassonetti chiusi, con gli afflussi turistici che abbiamo in certi periodi dell'anno, può creare problemi di abbandono dei rifiuti che può essere anche molto difficile da gestire e da spiegare alle persone".

Le stesse preoccupazioni, abbinate all'introduzione della tariffa puntuale, sono condivise anche dal sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, che ha sollecitato la Regione ad aprire una riflessione sulla tematica.

Chiara la replica di Mauro Lucianaz, coordinatore dei presidenti delle Unités e sindaco di Arvier: "Se non viene fatta nessuna azione la discarica" di Brissogne "si esaurisce nell'arco di 10 anni", mentre "andando ad attuare le azioni del piano la discarica dovrebbe durare fino al 2036 e per questo è importante riuscire ad attuare gli obiettivi previsti".

La maggioranza dei sindaci si è quindi astenuta, avvallando la proposta di parere esposta da Lucianaz, mentre in 14 hanno espresso voto contrario. Il Cpel ha anche espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione della giunta regionale che mira a semplificare le procedure di scavo per la posa della rete della fibra ottica nei Comuni valdostani.