Alliance Valdotaine - VdA Unie chiedono piena operatività Giunta regionale

I due movimenti, presenti in Consiglio regionale con una voce sola, ritengono che - risolta la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, che ha visto riconfermato Sergio Mattarella, l'unico in grado in questa fase di assicurare all'Italia la necessaria stabilità - la maggioranza regionale debba al più presto recuperare il clima e l'assetto idonei a garantire la piena operatività e l'efficacia dell'azione amministrativa e politica di cui la nostra regione necessita.

AV e VdA Unie considerano importante e urgente che, nel corso di questa settimana, le forze politiche che compongono la maggioranza, a partire dalla componente autonomista, affrontino la situazione con lucidità e pragmatismo, e si incontrino al fine di assumere le decisioni più idonee a garantire il buon governo della Valle d'Aosta e a rilanciare l'azione programmatica con l'incisività e il senso di responsabilità che l'attuale situazione richiede.