“Adesso una nuova politica dei redditi”

Il governo Draghi scelga fino in fondo il metodo del confronto costruttivo con il sindacato e di una rinnovata concertazione finalizzata e negoziare un forte Patto Sociale per sostenere insieme la ricostruzione e la ripartenza del Paese. (…) Dobbiamo ritrovarci in una politica condivisa dei redditi, ridurre le tasse a lavoratori e pensionati, contrastare la povertà, realizzare politiche attive efficienti e ben collegate ad ammortizzatori universali, rilanciare le politiche industriali, investire su scuola, pubblico impiego, sanità, mezzogiorno e diritti di cittadinanza. Bisogna governare insieme, in modo partecipato, l’attuazione dei progetti del Pnrr, accelerando i cantieri e ponendo forti condizionalità sociali, occupazionali, contrattuali agli investimenti. E poi va estesa la contrattazione decentrata incrementando la produttività o redistribuendola sui salari. Tutte questioni collegate da affrontare nelle prossime settimane consolidando il dialogo tra il Governo e le parti sociali. (…) CONTINUA