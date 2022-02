Area Democratica: Slitta la verifica di maggioranza: nuovo record di inefficienza della Giunta Lavevaz

La Giunta Lavevaz ha così stabilito un nuovo record di inefficienza con la più lunga crisi strisciante della storia valdostana. Colpa della pandemia, ora pure delle vacanze romane per l’elezione del Presidente della Repubblica, a sentir loro (quando non se la prendono con i cittadini!). Ma la realtà è un’altra.

Di fatto la flemmatica maggioranza è costituita da un ampio fronte di consiglieri interessati allo status quo, all’immobilismo, alla piccola visibilità personale che attraversa tutta la maggioranza autonomista, i federalisti-piddini e il più grande gruppo consigliare, la Lega.

La debolezza di tutti, autonomisti divisi e senza una chiara prospettiva politica, senza idee per lo sviluppo sostenibile della Regione, si somma al nulla dei federalisti improvvisati più piddini senza ancora un gruppo dirigente credibile, e all’incapacità della Lega di fare un serio lavoro di opposizione, tutta presa dalla speranza di un ribaltone sempre annunciato e rinviato all’infinito, vista la caduta continua del leader Salvini.

Per queste ragioni, Area Democratica Gauche Autonomiste denuncia che la verifica strisciante (il tagliando dell’estate scorsa) fa comodo a molti per sfuggire alle gravi responsabilità dei ritardi nella Sanità, del disorientamento a scuola, dei dati preoccupanti nel settore turistico e della tragica prospettiva di una fiacca ripresa economica. La verifica però la sta facendo per loro una realtà tragica che li boccia sonoramente.