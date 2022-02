Il ghiacciaio Whymper osservato speciale, un rilievo inedito per le condizioni meteo

Neve ce n'è pochissima, le temperature sono più alte rispetto alla media del periodo perciò i tecnici dell'area Ghiacciai della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, accompagnati dalle guide alpine della società di Courmayeur, sono saliti il 27 gennaio per un insolito rilievo durante il periodo invernale sul ghiacciaio delle Grandes Jorasses, in val Ferret, sul massiccio del Monte Bianco.



L'intervento è stato possibile grazie allo "scarso innevamento e le alte temperature di questo gennaio", il sondaggio è stato fatto a 4.100 metri di quota: la rilevazione delle temperature interne del seracco Whymper, che da anni rischia di collassare a valle, serve per avere “dati aggiornati” per “validare le misure rilevate durante la campagna di settembre 2021” e “i risultati ottenuti da questo studio verranno confrontati con quelli delle precedenti misurazioni”.



Il Whymper, insieme al ghiacciaio di Planpincieux, sono osservati speciali ormai da anni, i primi rilievi sul seracco delle Grandes Jorasses sono stati fatti nel 1997 dall'Eth, il Politecnico federale di Zurigo; quelli di gennaio 2022 "forniranno indizi fondamentali sull'evoluzione del ghiacciaio Whymper, con indicazioni di valenza strategica sulle modificazioni subite e sugli scenari attesi nell'attuale contesto di cambiamento climatico".