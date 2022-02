L’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che la Giunta regionale ha approvato il bando di selezione per l’assegnazione dei contributi a favore dell’attività teatrale locale per il 2022 (legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45) e i relativi criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione.

L’importo complessivo previsto è di 250.000 euro. I contributi sono assegnati a progetti teatrali annuali e a progetti di formazione e avviamento al teatro intesi a perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;

- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;

- produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;

- organizzare corsi di avviamento al teatro;

- organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico.

Il bando è pubblicato nel sito internet della Regione al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/Contributi/contributi_<wbr></wbr>attivita_teatrale_anno_2022_i.<wbr></wbr>aspx. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2022 alla Struttura attività culturali dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta (Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta).