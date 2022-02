Concorso per 60 Allievi Ufficiali dei Carabinieri. 204° Corso dell’Accademia di Modena Scade il 18 feb 2022

L’emozione di indossare l’uniforme dei Carabinieri, la possibilità di un lavoro mai uguale e in luoghi nuovi in Italia e all’estero, sentirsi parte essenziale di un gruppo che lavora per il bene comune: queste tante altre le motivazioni per partecipare al 204° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: presenta la domanda on-line fino al 18 febbraio 2022.

Una serie di opportunità e occasioni si profilano nel momento in cui decidi di diventare Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Potrai… contribuire a determinare il futuro di una comunità, partecipando attivamente alla gestione di un territorio, alla soluzione di problemi emergenti legati a ambiente, salute,criminalità comune e organizzata,tossicodipendenze e reati di genere;… vivere una vita all’insegna del dinamismo e della vivacità, determinati dalle continue sfide che ti propone una professione in aderente evoluzione alle criticità del Paese, per dare risposte sempre diverse, ad esigenze costantemente nuove;… avvalerti di risorse innovative attraverso supporti tecnologici e tecniche investigative incostante evoluzione;… ottenere sin da subito una completa indipendenza dal nucleo familiare, percependo,anche durante la formazione, una retribuzione per l’intero ciclo di studi;… ampliare le tue conoscenze con particolare riferimento all’ambito giuridico,frequentando un intenso corso di studi che, da un lato ti porterà a conseguire la laurea magistrale in Giurisprudenza senza sostenere alcun tipo di spesa e dall’altro, a compiere un interessante percorso formativo, sotto i profili militare e tecnico – professionale;… lavorare garantendoti sempre una avvincente mobilità in Italia e all’estero, facendo esperienza di tante e diverse realtà territoriali, arricchendo le tue conoscenze e la tua cultura, attraverso lo scambio con persone, ambienti e realtà diverse;… differenziare le tue esperienza cimentandoti in ruoli e attività molto diversi, accrescendo competenze e professionalità, con incarichi mai uguali ed in settori anche estremamente differenti;

soddisfare le tue ambizioni, seguendo una carriera all’interno di un’Istituzione, in cui l’impegno personale e la professionalità vengono premiate e dove la progressione nei gradi e nelle attività, ti permette di raggiungere posizioni sempre più elevate per responsabilità, esperienze e soddisfazioni.

SEGUE DOPO FOTO

Tutto questo potrai cercare di raggiungerlo provando a diventare un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri:http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-esami-per-ammissione-al-204-corso-accademia-per-la-formazione-di-base-degli-ufficiali-arma-dei-carabinieri