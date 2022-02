GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo ha concesso un mutuo a tasso agevolato a un’impresa artigiana.

L’Esecutivo ha approvato i temi della 69ª Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione nelle diverse categorie di lavorazione. Le manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione sono state programmate nelle seguenti date: 69a Mostra-Concorso dal 23 al 31 luglio 2022, Atélier des Métiers dal 4 al 7 agosto 2022 e 53a Foire d’été il 6 agosto 2022.



FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO



Il Governo regionale, a seguito di approvazione del CPEL, ha approvato la bozza di comodato gratuito di locali di proprietà/in disponibilità comunale siti in vari Comuni, destinati a ospitare dispositivi ed apparati in fibra ottica della Regione.

Il Governo regionale ha approvato il trasferimento gratuito al Comune di Courmayeur del sedime dell’ex stazione di partenza della funivia Monte Bianco, da destinare a viabilità, area verde e parcheggio a servizio della località La Palud di Courmayeur.



BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO



Il Governo regionale ha approvato una serie di bandi di selezione per l’assegnazione di contributi vari. Nello specifico riguardano l’attività teatrale locale, l’attività e il funzionamento delle associazioni culturali valdostane e l’attività e le iniziative a carattere culturale e scientifico.

La Giunta ha, inoltre, approvato il programma dell’edizione 2022 del Convegno internazionale “Rencontres de physique de la Vallée d’Aoste”.



L’Esecutivo ha concesso alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon il contributo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività del 2022 pari a 4 milioni 40 mila euro.