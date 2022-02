Imprenditori valdostani fiduciosi nella ripresa

L’indagine previsionale realizzata da Confindustria Valle d’Aosta a dicembre conferma il trend positivo in corso con la maggior parte degli indicatori in miglioramento rispetto al trimestre precedente anche se pesano ancora. Ma nonostante tutto, secondo Confindustria VdA, “I saldi dei giudizi e delle attese sulla produzione e ordini confermano la forza della ripresa avviata nei mesi scorsi”. Certamente pesano aspetti rilevanti come il caro materiali e i rincari energetici e a tal proposito Confindustria Valle d’Aosta ha promosso presso i propri associati una rilevazione ad hoc legata proprio ai rincari energetici e dei materiali.

Migliora il dato sull’occupazione che passa da un +11,54% del trimestre precedente ad un +19,05% dell’attuale. Peggiora lievemente il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che si attesta su di un +6,67% valore, comunque, al di sotto dei valori fisiologici. Migliora di quasi dieci punti percentuali il dato relativo alla produzione che si attesta su di un +36,59%. Aumenta anche il dato sugli ordinativi che fa registrare un +40%.

Cresce notevolmente anche il dato relativo all’ export che si attesta su di un +43,48%. Leggermente in aumento rispetto allo scorso trimestre la percentuale degli imprenditori che non prevede di fare nessun investimento che si attesta su di un +44%. In lieve diminuzione il tasso di utilizzo impianti che si attesta su di un +64,55%. Preoccupa , però, il numero di imprese che segnalano ritardi negli incassi passando da un +27,45% del trimestre precedente ad un +29,27% dell’attuale.

Più in generale, come osserva Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria VdA, “Il contesto economico resta ancora fortemente condizionato dall’andamento della pandemia e altri fattori come l’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia stanno pesantemente minando la ripresa in atto – dichiara Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta”.

Nella sua analisi dei dati, Giachino osserva che “le attese degli imprenditori sono ancora favorevoli, nonostante la variante Omicron che rischia di frenare i progressi nel contenimento del contagio ed in questo scenario che si sta profilando noi imprenditori dobbiamo continuare a credere nelle nostre imprese ed investire”.