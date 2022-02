Solo in Valle d’Aosta diminuiscono i posti occupati in ospedale da pazienti covid

La percentuale media di posti occupati da pazienti covid nei reparti di area non critica in Italia rimane al 30% e quella di terapie intensive al 16%: è quanto emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 31 gennaio.



Per quanto riguarda la prima solo in Valle d'Aosta si registra una diminuzione, pari al 39%, mentre è stabile in Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto; sale invece nelle restanti undici regioni.



Per ciò che concerne invece le terapie intensive la percentuale è stabile in Valle d'Aosta, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto; diminuisce in cinque regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma di Trento e Sardegna) ed aumenta nelle restanti regioni.