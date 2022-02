Per spegnere l’incendio di Fontainemore anche l’elicottero dei vigili del fuoco

Per spegnere il rogo che da domenica mattinata sta divorando la parte alta del Comune di Fontainemore dopo l'intervento dell'elicottero della protezione civile, il direttore delle operazioni di spegnimento ha richiesto un'ulteriore risorsa, l'elicottero in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco.



L'elicottero è partito già ieri dall'aeroporto di Levaldigi a Cuneo per supportare lo spegnimento degli incendi boschivi che hanno colpito la Val di Susa mentre oggi è decollato dal reparto volo vigili del fuoco di Caselle per dirigersi sul fronte attivo di Fontainemore. Il mezzo, caratterizzato da una lunga 'proboscide' che usa per pescare l'acqua e dotato di un serbatoio di circa ottomila litri di capacità, è stato attivato nella tarda mattinata di oggi e sta operando in questi istanti dopo essere tornato brevemente a Caselle per un rifornimento di carburante.



Nel frattempo l'elicottero della Protezione civile valdostana ha provveduto a portare più a monte la vasca con motopompa da incendio in dotazione al corpo forestale e le squadre di terra composte da forestali e vigili del fuoco sono impegnate nell'estinzione dei focolai attivi.