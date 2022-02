Lievi danni a Cervinia e due piste da sci chiuse a Courmayeur per il forte vento

Continua il forte vento in quota su tutta la Valle d'Aosta che nelle valli si trasforma in föhn e nei giorni scorsi ha portato a temperature molto elevate, anche superiori ai 20 gradi, nel fondovalle.



Nella notte il vento ha fatto alcuni danni a Breuil-Cervinia; in mattinata il Comune di Courmayeur e il gestore delle piste di fondo della val Ferret hanno deciso che "a causa del forte vento la pista di fondo e la pedonale in val Ferret resteranno chiuse" per tutta la giornata.



L'ufficio meteorologico regionale informa che la giornata sarà "abbastanza soleggiata con addensamenti sui confini, interessati da qualche debole fiocco, più probabile a fine giornata"; i venti a 3.000 metri di quota sono "molto forti dai quadranti settentrionali" con "föhn intenso nelle valli"; le temperature sono in calo, tranne le massime in montagna.