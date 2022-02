Da oggi multe salate per over 50 non vaccinati. Discoteche ancora chiuse

Per chi ha compiuto più di 50 anni la prossima data da segnare sul calendario è quella del 15 febbraio. In quel giorno entra in vigore l'obbligo del Super Green pass (che si ottiene tramite vaccinazione o per guarigione) per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.

Il il governo ha deciso che fino al 10 febbraio le discoteche rimarranno chiuse, saranno vietati i concerti e le feste all'aperto e sarà ancora obbligatorio utilizzare le mascherine all'aperto in zona bianca. La proroga delle misure è contenuta in un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che avrà poi la necessaria copertura normativa con il decreto legge che dovrebbe arrivare al termine del Consiglio dei ministri di mercoledì e che potrebbe contenere non solo le misure sulla scuola ma anche tutti gli altri interventi di cui si è parlato in queste settimane, dalla distinzione tra i ricoverati per covid e con covid al sistema dei colori fino alla durata del pass. Dunque per altri dieci giorni il milione e mezzo di italiani che vivono in Basilicata, Molise e Umbria, le uniche regioni ancora bianche, dovranno continuare a indossare le mascherine all'aperto come tutti gli altri cittadini. E non si potrà andare a ballare.

Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. È l'intesa raggiunta in Consiglio dei ministri. Entrambe le misure erano in scadenza oggi e, dunque, resteranno in vigore ancora fino al 10 febbraio.

In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, è intervenuto - riferiscono fonti presenti all'incontro in Consiglio dei ministri - il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe stato difficile far rispettare il distanziamento sociale anche per i ragazzi.

Il premier Mario Draghi - spiegano le stesse fonti - si è detto d'accordo e si è rivisto il timing.

Basterà un'ordinanza del ministro Speranza. In un successivo Cdm si affronterà il tema dell'estensione della durata del green pass.