Arrestati due passeur al Traforo del Monte Bianco

Nell’ambito dell’attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera la polizia ha arrestato due cittadini francesi, A.A. di 27 anni e D.M.A. di 29, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



Gli agenti in servizio al Traforo Monte Bianco hanno controllato un’auto in uscita dall’Italia a bordo della quale viaggiavano i due arrestati e un cittadino tunisino di 24 anni privo di documenti validi ai fini dell’ingresso sul territorio francese.



Le verifiche effettuate hanno rivelato che quest'ultimo risulta già denunciato dalla Guardia di finanza di Trapani per ingresso illegale su territorio italiano e che il cittadino francese alla guida dell’autovettura è già condannato in Francia per reati inerenti gli stupefacenti.