Aosta: L'Amministrazione comunale vuole sapere come si muovono gli aostani

"«Crediamo che sia di fondamentale importanza che il processo di predisposizione di uno strumento programmatorio come il Pums veda il coinvolgimento e la partecipazione di quanti più attori possibile, in modo che lestrategie e le azioni che saranno individuate siano quanto più aderenti ai reali bisogni dellacomunità nonché massimamente condivisi". L’assessore comunale alla Mobilità, Loris Sartore, commenta così l'avvio della campagna di rilevazione dei flussi di traffico, dell’utilizzo delle aree di sosta e dei mezzi di trasporto pubblico sul territorio aostano.

Infatti, nell’ambito delle attività per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), la società Sintagma di Perugia - incaricata della predisposizione del documento che si pone l’obiettivo di programmare le nuove azioni a medio e lungo termine nel campo della mobilità per una migliore qualità della vita di cittadine e cittadini - sta svolgendo una campagna di rilevazione dei flussi di traffico, dell’utilizzo delle aree di sosta e dei mezzi di trasporto pubblico con riferimento al territorio comunale.

A tal proposito, è stato predisposto un questionario online attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende conoscere le opinioni, i bisogni e i desideri dei cittadini attraverso la condivisione di informazioni sulle abitudini, i motivi e la frequenza di spostamento, il tipo di mezzo utilizzato, la propensione all’utilizzo di mezzi diversi dall’automobile, ecc., in modo che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile sia ispirato e tenga conto anche delle loro esigenze.

Tutti i dati forniti saranno trattati in forma assolutamente anonima e soltanto per le finalità statistiche nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. I dati forniti non saranno in alcun modo conservati, se non trattati in maniera aggregata e anonima per le finalità di pianificazione della mobilità.

Il coinvolgimento della popolazione non riguarda solo i cittadini di Aosta, ma tutti coloro che, a vario titolo, viaggiano da/per e in attraversamento del territorio cittadino, in quanto l’analisi dei flussi di persone e di merci che hanno ricadute significative anche sull’area urbana di Aosta comporteranno i necessari interventi.

L’Amministrazione comunale ha inviato ai sindaci dei Comuni della Plaine nonché a tutti gli Enti e alle associazioni di categoria, compresa l’Amministrazione regionale e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il cui personale, e/o aderenti ovvero, nel caso del sistema scolastico, alunni con i loro accompagnatori, abbiano in Aosta il centro della propria attività, una richiesta di collaborazione.

Infatti, numerosi servizi di valenza regionale, gli uffici dell’Amministrazione statale e i diversi luoghi di lavoro rappresentano un forte attrattore di traffico e di spostamenti per la città di Aosta, risulta di estrema importanza poter disporre di un campione rappresentativo dei dati sopra citati.

Il questionario, accompagnato da un breve video di presentazione, è raggiungibile a partire da oggi e per un periodo di tre settimane, attraverso il sito Internet comunale all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/questionario-sulla-mobilita-pums.

"Riteniamo decisivi anche il confronto e la collaborazione con gli altri enti del territorio, in primis gli Enti locali della Plaine e l’Amministrazione regionale, attraverso cui contiamo di intercettare anche i desiderata e le indicazioni di una fetta consistente di valdostani che ad Aosta lavorano, studiano o raggiungono perché centro di servizi a valenza regionale oltre che di attività per il tempo libero", ha concluso Sartore.