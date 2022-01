Cambiano le date delle vaccinazioni al drive-in di Aosta

Cambiano le date delle vaccinazioni anti-covid ad accesso libero al drive-in di Aosta: a partire da domani le inoculazioni avverranno ogni martedì e venerdì, non più il giovedì, dalle 20 alle 24: a comunicarlo è l'Usl della Valle d'Aosta in una nota.



Saranno effettuate esclusivamente le terze dosi, con vaccino a mRNA Moderna, fino all'esaurimento delle dosi disponibili; potranno ricevere la vaccinazione con accesso libero i cittadini maggiorenni sani anche non residenti in Valle d'Aosta, già immunizzati con prima e seconda dose, da almeno 150 giorni. L'azienda sanitaria ricorda che l'accesso è consentito esclusivamente in automobile: il vaccino sarà somministrato direttamente in auto, scoprendo il deltoide dal lato del finestrino. È necessario presentare la tessera sanitaria e il documento di identità.