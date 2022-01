TorX, Francesco Bongiorni signe l'affiche 2022

C'est encore l'illustrateur Francesco Bongiorni, déjà auteur de l'affiche de l'an dernier, à apposer sa signature sur l'affiche 2022 du TorX, prévue du 9 au 18 septembre.



L'événement de VdaTrailers, qui en est à sa 12e édition, regroupe quatre courses- le Tor des Géants (330 kilomètres), le Tor des Glaciers (450 kilomètres), le Tot Dret (130 kilomètres) et le Passage au Malatrà (30 kilomètres)- avec départ et/ou arrivée à Courmayeur. Pour les organisateurs, la compte à rebours à commencé. Mardi, à 11h, la nouvelle affiche sera présentée en live streaming sur la page Facebook et la chaîne Youtube de l'événement.



Ce sera l'occasion de lancer officiellement les pré-inscriptions du Tor des Géants, qui resteront ouvertes jusqu'au 14 février minuit. Ceux qui ont déjà terminé l'une des courses TorXexperience pourront profiter des 'pax', les dossards spéciales qui permettent une inscription directe au Tor des Géants sans passer par le tirage au sort: 200 sont disponibles pour les finishers du Tot Dret et 100 pour ceux qui ont atteint la ligne d'arrivée des 100 kilomètres du Gran Trail Courmayeur, quelle que soit la position au classement. Le nombre de 'pax' "est voué à croître", anticipe l'organisation dans un communiqué, grâce à "de nouvelles courses qui viendront s'ajouter à celles actuellement incluses dans le circuit".