Domani martedì 1 febbraio saint Ours

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 1° febbraio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 2 febbraio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita Consacrata

Giovedì 3 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 4 febbraio

Roma - ore 10.00-16.30

Consiglio Affari Giuridici della CEI

Domenica 6 febbraio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita

Lunedì 7 - venerdì 11 febbraio

Santuario di Oropa

Esercizi spirituale del clero

Le Messager Valdotain ricorda saint Ours

La Chiesa celebra Sant' Orso di Aosta Sacerdote

Sembra fosse un presbitero di Aosta, che aveva il compito di custodire e celebrare, nella chiesa cimiteriale di san Pietro. Sant'Orso, uomo semplice, pacifico e altruista, viveva da eremita trascorrendo il tempo nella preghiera continua, sia di giorno che di notte, dedito al lavoro manuale per procurarsi il cibo per vivere, accogliendo e consolando e aiutando tutti quelli che a lui accorrevano. Il tutto costellato da miracoli e prodigi, testimonianza della sua santità. Se incerto è il periodo in cui visse (fra il V e l'VIII secolo), più sicuro è il giorno della morte, che poi è diventato il giorno della sua festa: 1 febbraio. Il suo culto, oltre che ad Aosta dove l'antica chiesa di san Pietro è diventata la Collegiata di san Pietro e sant'Orso, si estese anche nella diocesi di Vercelli, Ivrea e altre zone dell'Italia Nord- Occidentale. È invocato contro le inondazioni, le malattie del bestiame. A lui è dedicata la fiera che si tiene nel giorno della vigilia della sua festa ad Aosta.

Il sole sorge alle ore 7,52e tramonta alle ore 17,24