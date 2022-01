Nuove aule prefabbricate per gli studenti del Liceo Musicale

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio comunica l’ultimazione delle aule prefabbricate nel piazzale antistante l’edificio denominato “Piccolo Seminario” in Aosta, attuale sede del Liceo Classico, artistico e musicale e dell’Università della Valle d’Aosta.

“L’intervento è ultimato – dice l’Assessore Carlo Marzi- e proprio in questi giorni il nuovo edificio accoglierà al meglio gli studenti delle sezioni del Liceo Musicale, soddisfando le numerose richieste di iscrizione, aumentate con il nuovo anno scolastico, e mettendo a disposizione maggiori spazi che si sono resi necessari per il rispetto delle prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Inoltre, si ottimizzano i tempi di spostamento degli alunni e del personale scolastico concentrando in un unico polo l’attività didattica e quella amministrativa, grazie alla vicinanza delle nuove aule alla sede principale e la loro prossimità alla sede distaccata di Corso Padre Lorenzo. <wbr></wbr>

Le aule presentano grandi superfici vetrate che garantiscono illuminazione naturale e sono dotate di un moderno impianto di ventilazione che assicura in ogni aula il ricambio d’aria ogni 15 minuti, in linea con le ultime raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di prevenzione del Covid in ambito scolastico”.

L’edificio prefabbricato comprende 7 aule per la didattica di 50 metri quadri ciascuna, 1 locale attrezzato a laboratorio informatico, 2 aule per attività speciali, oltre che locali accessori allo svolgimento dell’attività didattica (bidelleria, aula insegnanti, locali tecnici, servizi igienici). Caratterizzato da ampi spazi comuni, che potranno essere ulteriormente personalizzati con il coinvolgimento degli studenti, l’edificio è in classe energetica 4 ed è provvisto di un impianto fotovoltaico sulla copertura del tetto.

Gli accessi sono diversificati per evitare le interferenze: l’accesso pedonale alla struttura è stato previsto attraverso nuovo ingresso da Via Roma, dal quale si accede al livello della scuola tramite una scala e una rampa per disabili, mentre l’accesso carraio agli autorizzati è previsto invece da Strada dei Cappuccini, in corrispondenza dell’attuale ingresso del “Piccolo Seminario”.

La struttura, acquisita dall’Amministrazione regionale con un contratto di fornitura e posa in opera “chiavi in mano” comprensivo di progettazione per un importo complessivo di circa 885.000 euro, ha carattere di temporaneità: se necessario, al termine dell’utilizzo attuale, potrà essere rimossa e riutilizzata dall’Amministrazione per eventuali future esigenze.