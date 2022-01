'Giuda. Dal diario di una diciottenne' di Marina Massone

Tra le pagine di questo cammino lungo quattro cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo osseo, si può assaporare la quotidianità di una ragazza malata che scopre la sua vulnerabilità e che, allo stesso tempo, non smette mai di credere nella vita. In Giuda non ci sono tabù, si parla di qualsiasi cosa con il cuore in mano. L’ unica certezza è che se si piange ma poi si ride anche.