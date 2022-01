Fontainemore: Il vento vanifica lo sforzo dei vigili del fuoco

Le foto sono di Lorenzo Leonarduzzi dimostrano come il vento stia vanificando l'opera dei pompieri che devono combattere le fiamme che hanno un fronte di alcune centinaia di metri.

Nonostante l'intervento dell'elicottero della protezione civile con lanci d'acqua diretti sulle fiamme, non accenna a spegnersi il rogo che ieri mattina è divampato in località Foy a Fontainemore nella Valle del Lys, non distante dalle case.



Le fiamme sono riprese questa mattina e sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco professionisti e volontari insieme al nucleo antincendio boschivo del corpo forestale, in azione anche l'elicottero della Protezione civile.



L'allarme era stato lanciato ieri intorno alle 9.30 da un utente che segnalava di aver perso il controllo di un fuoco, l'incendio si era poi propagato in una zona non accessibile ai mezzi.