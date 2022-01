Dai controlli delle forze dell'ordine sei persone denunciate per violazioni delle misure anti-covid

In Valle d'Aosta proseguono a ritmo serrato i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della normativa anti-covid: nell'ultima settimana, tra lunedì 24 e domenica 30 gennaio, sono state controllate 7.498 persone; di queste tre sono state denunciate per non aver indossato la mascherina mentre altre tre perché hanno violato le norme sul green pass e sul green pass rafforzato. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 414, ma non sono emerse irregolarità.