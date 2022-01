Allerta gialla a Courmayeur per vento forte

Vento molto forte in montagna e föhn a tratti intenso nelle valli: l'ufficio meteo regionale ha emesso un bollettino di criticità 'gialla' che interesserà l'intero territorio regionale fino alla mezzanotte di oggi: a Courmayeur, con un'ordinanza, il sindaco Roberto Rota ha vietato l'accesso alle aree verdi comunali e al cimitero, alla pista sterrata della Margherita e a via delle Greggi.



Il divieto resterà in vigore fino allo scadere dell'allerta meteo, il bollettino meteo non esclude per oggi "singoli eventi valanghivi anche di medie dimensioni a livello locale".