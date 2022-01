Alla Cisl il maggior gradimento dei lettori di Aostacronaca

In questo momento di crisi sembra che la caduta dell'economia stia trascinando con sé anche le istituzioni di rappresentanza sociale che hanno tradizionalmente costituito l'ossatura delle relazioni industriali. Quando si tratta di tutelare i propri interessi professionali molti lavoratori preferiscono occuparsi in prima persona delle proprie faccende. Solo se ciò non è sufficiente la faccenda passa a sindacati ed organizzazioni sociali. Quale è il grado di gradimento dell’operato dei sindacati in questo momento di crisi?

A grandi linee è la domanda che poniamo ai nostri lettori per cercare di capire la capacità dei sindacati di rappresentare alcune categorie. Le organizzazioni sindacali sono in grado di tutelare gli immigrati, i lavoratori dipendenti, le donne, i pensionati, i giovani ed i lavoratori atipici?

A queste domande hanno risposto 213 lettori dei quali, il 63,8%, pari a 136 voti, ha espresso la preferenza per la Cisl ed il suo segretario Jean Dondeynaz. Molto più distanziati gli altri. Al secondo posto troviamo, infatti, Il Savt di Claudio Albertinelli di voti ne ha avuti 27 pari al 12,7%.

Al terzo posto la Cgil di Vilma Gaillard votta dal 6,1% (pari a 13) dei partecipanti al sondaggio. Curioso il risultato in casa Uil dove la segretaria generale VdA, Ramira Bizzotto è stata superata da Raffaele Statti, segretario UilTucs che ha ottenuto 19 voti (8,9%) contro i 12 (5,6% della signora Bizzotto.

Chiude la classifica lo Snals, il sindacato autonomo scuola guidato da Alessandro Celi con 12 voti pari al 2,8%.