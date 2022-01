A Cervinia Plan Maison giovani aggrediscono carabinieri

Tre giovani denunciati in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, uno di questi anche per resistenza a pubblico ufficiale, un quarto appartenente al gruppo di sciatori è stato sanzionato perché si è rifiutato di esibire il documento di identità. Per tutti è scattata la sanzione per aver omesso di indossare la mascherina FFP2

Erano circa le 16.45 di domenica quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Breuil – Cervinia nel comprensorio sciistico di Plan Maison, all’interno nell’area di smistamento per gli imbarchi alla funivia ha notato un gruppo di quattro sciatori che non indossavano la mascherina FFP2 come previsto dalle norme in vigore per il contenimento del contagio da SARS-COV2.

I militari hanno fermato i quattro, tutti residenti nella provincia di Torino, al fine di identificarli e sanzionarli e nonostante avessero omesso di indossare la mascherina i tre più giovani del gruppo hanno reagito nei confronti dei militari operanti oltraggiandoli con pesanti offese mentre uno dei tre cercava con forza di trattenere uno degli operanti per riprendersi il documento di identità venendo per questo anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un quarto soggetto veniva anche sanzionato per essersi rifiutato di esibire il proprio documento d’identità.

Nel corso del fine settimana i militari del Gruppo Carabinieri di Aosta hanno controllato 4136 cittadini, dei predetti controlli 2810 sono stati effettuati sulle piste da SCI, 25 gli esercizi commerciali controllati.