Pd VdA sollecita revisione limitazioni covid

Il Pd condivide, e nei giorni scorsi ha sollecitato i propri componenti al Governo Nazionale, la necessità di inserire dei correttivi, delle franchigie, che impediscano alle piccole regioni,quindi anche alla nostra piccola realtà, che un singolo caso implichi il cambiamento di fascia (per la Valle d’Aosta ad esempio in terapia intensiva un singolo ricovero equivale al 3%).

Per una regione turistica come la nostra, che ha vissuto un passaggio molto complesso nella passata stagione invernale, sarebbe assolutamente disastroso ipotizzare chiusure totali, quindi dobbiamo cercare di evitarlo in tutti i modi, provando in qualche modo a correggere queste storture sui numeri.

"Il rischio di chiusura definitiva di attività alberghiere e di ristorazione - si legge in una nota - è elevato, e già molte non sono riuscite a far fronte alla crisi degli ultimi due anni".

Inoltre, il Pd VdA segnala che la maggior parte degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado frequenta le istituzioni scolastiche del capoluogo. "Ciò significa che ogni giorno molti ragazzi e ragazze dalle vallate laterali confluiscono verso il centro Valle ed un eventuale passaggio in zona rossa rischierebbe di far aumentare ancor di più la scelta di alcuni di non frequentare le lezioni, con conseguente rischio di aumento dei dati relativi all’abbandono scolastico, nonché l’impossibilità di effettuare gli stage formativi previsti dall’alternanza scuola lavoro".

Non si tratta ovviamente di aprire una scorciatoia alle regole attuali, ma si tratta di un’operazione di buon senso. La revisione delle zone è stata richiesta dalla Conferenza delle Regioni e il dibattito è ampiamente avviato, tant’è che il Governo si è detto disponibile a ragionare su un superamento del metodo zone.

In attesa di questa decisione per il Pd VdA "è ragionevole pensare ad un’operazione equilibrata che eviti per la Valle d’Aosta anche solo l’ipotesi zona rossa. Chiudere tutto in piena stagione invernale per il secondo anno consecutivo non sarebbe un’idea non praticabile, dal punto di vista economico e sociale".

L’aumento dei posti letto Covid-19 e delle terapie intensive nel corso della pandemia dimostra un impegno importante dell’Amministrazione Regionale. Tutto questo in un campo come quello sanitario, in cui per troppi anni si è investito troppo poco, con buona pace di chi oggi dall’opposizione dopo anni di responsabilità di Governo indica soluzioni salvifiche in pochi giorni.

E inoltre indispensabile continuare con grande vigore la campagna di vaccinazioni, che al momento è l’unico strumento che consente di evitare il disastro.

"Sul tema dei ristori e dei sostegni - il Pd VdA ricorda - che sono stati fatti sforzi per supportare delle fasce più deboli e fragili e un’importante attenzione è stata riservata al mondo economico con particolare attenzione alle politiche della montagna e della cultura".

Ora è necessario però che tutti immaginino un cambio di passo, perché la pandemia non deve assolutamente fare derubricare il tema della ripresa.

In il Pd sottolinea: "Quando l’emergenza sanitaria sarà finita (e l’auspicio di tutti è che questa avvenga il prima possibile) è bene farsi trovare pronti per la ripresa. Non sarà banale immaginare uno sviluppo post pandemia che metta assieme i temi dello sviluppo e la coesione sociale. Da questo punto di vista serve l’impegno di tutti (politica, forze sociali, sindacati, associazioni di categoria) per pensare oltre".