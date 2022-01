Rilevazione covid delle presenze nelle scuole valdostane

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, a seguito della rilevazione effettuata nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio 2022 dalla Sovraintendenza agli Studi nelle scuole valdostane, la situazione relativa al personale docente è la seguente:

- 2,4 per cento risulta sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 3,6 per cento risulta assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 7,4 per cento risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) risulta che:

- 2,6 per cento è sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 3,9 per cento è assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 11,5 per cento è assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Sempre, ad oggi, il 14,5 per cento delle classi valdostane (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) risulta in quarantena, il 13,8 per cento in sorveglianza o autosorveglianza (dalle elementari alle superiori) e il 20,4 per cento è in Didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori).