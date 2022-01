In Valle d'Aosta arriva l’obbligo del green pass base per entrare negli uffici postali

Da domani 1° febbraio scatta l'obbligo di green pass base per accedere agli uffici postali: "In Valle d'Aosta, per consentire l'accesso ai 71 uffici postali in modo semplice e sicuro - si legge in una nota - Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo della certificazione verde".



"Nello specifico, - prosegue la nota - nei sei uffici postali valdostani dotati di gestore delle attese- Aosta1, Aosta3, Aosta Ribitel, Châtillon, Pont-Saint-Martin e Saint-Vincent- i cittadini dovranno mostrare all'ingresso il Qr code del green pass e, una volta riconosciuto il codice, il gestore attese consentirà loro di scegliere l'operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello".



"Nei restanti uffici postali - aggiunge la nota - della regione si dovrà mostrare la certificazione direttamente allo sportello: l'operatore provvederà alla verifica della validità con un lettore scanner, prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni, per i cittadini che prenoteranno l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane, la verifica del green pass sarà eseguita dalla stessa applicazione".



"Per coloro che invece prenoteranno sul sito internet - conclude la nota - il controllo della certificazione verde avverrà direttamente all'ufficio postale: grazie alle diverse soluzioni introdotte l'accesso agli uffici postali sarà semplice, veloce e nel rispetto delle norme previste per contrastare e contenere la diffusione del virus".