In cerca di comparse per la nuova misteriosa serie tv girata in Valle d’Aosta

È aperto un nuovo casting per le riprese di una nuova serie tv - su cui ancora vige il massimo riserbo - e che avranno luogo in Valle d'Aosta il 14 e 15 febbraio, si cercano, in qualità di figurazioni semplici, uomini e donne d'età compresa tra i 18 e i 70 anni residenti in Valle: ad annunciarlo è la Film Commission Vallée d'Aoste che parla di una "intensa stagione di riprese in Valle d'Aosta con diverse produzioni che prossimamente saranno presenti sul territorio regionale".



Il casting avverrà solo online, in ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19. Il lavoro sarà regolarmente remunerato. Per candidarsi, è necessario compilare il form all'indirizzo https://forms.gle/LMWCAeQz8AoKukjR6 entro e non oltre mercoledì 9 febbraio. Per ogni informazione scrivere a castingto2021@gmail.com; si prega di non contattare la Film Commission VdA, che non si occupa direttamente del casting.