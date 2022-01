A Courmayeur va il terreno dell’ex funivia Monte Bianco

Là dove sorgeva la storica stazione di partenza della funivia del Monte Bianco oggi c'è un'area verde con un parcheggio: con l'apertura della Skyway, che ha la partenza da Pontal d'Entrèves, il centro del villaggio della Palud ha perso un'icona, ma ha trovato un po' di fiato in un'edificazione fitta e disordinata. Ora il terreno in cui si trovava la stazione di partenza dell'ex funivia è stato ceduto gratuitamente dalla Regione al Comune di Courmayeur; ciò di fatto sana una situazione già esistente perché l'intervento di demolizione e riqualificazione della zona è già stato concluso.



L'area in questione ha una superficie di 1.005 metri quadrati e si trova nel cuore della Palud lungo la strada della val Ferret, la cessione è disposta in base all'accordo di programma stipulato nel 2004 tra la Regione, il Comune di Courmayeur e la Funivie Monte Bianco spa per il rinnovo del complesso funiviario che porta a Punta Helbronner; la cessione prevede che sull'area venga apposto, a cura del Comune, un vincolo di destinazione urbanistico per la durata di 25 anni ad uso viabilità, area verde e parcheggio.