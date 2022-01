Aosta: servizi in più alle persone isolate e in quarantena

Anche a seguito delle recenti disposizioni in materia d'isolamento e di quarantena il Comune di Aosta ricorda le modalità per attivare autonomamente i servizi aggiuntivi dedicati alle persone isolate e soggette a quarantena.



Acquisto beni di prima necessità e medicinali



Qualora le persone isolate soggette a quarantena che non possano contare sulla collaborazione di parenti o amici abbiano bisogno di acquistare beni di prima necessità e/o medicinali, potranno contattare la cooperativa sociale “L’Esprit à l’envers” al numero 335/7730178 oppure all’indirizzo email coordinamento@coprogettazione.aosta.it.



La consegna degli acquisti verrà effettuata depositando i beni davanti alla porta di casa senza che avvengano contatti interpersonali. I costi saranno addebitati all’utente con successiva bollettazione.



Servizio per animali d’affezione



Se impossibilitati ad usufruire della collaborazione di amici o di parenti, è possibile richiedere il supporto di un volontario messo a disposizione dal Canile e Gattile regionale, da attivare compilando il modulo “Richiesta di servizio per gli animali d’affezione” presente sul sito Internet comunale nella sezione “Emergenza coronavirus” e, successivamente, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica protezionecivile@comune.aosta.it. Gli accordi per l’erogazione del servizio verranno concordati direttamente tra i volontari e l’utente.



Raccolta rifiuti solidi urbani



Per richiedere il ritiro dei rifiuti occorre telefonare al numero verde della società Quendoz 800778797 oppure inviare una e-mail a direzione@quendoz.it.



Si specifica che non è consentito in alcun modo conferire i rifiuti nei cassonetti né effettuare la raccolta differenziata. I rifiuti vanno collocati in forma indifferenziata in un sacco chiuso, da riporre all’interno di un secondo sacco da depositare nel luogo e nell’orario indicati dalla ditta appaltatrice (telefonicamente o via email). La raccolta solitamente viene effettuata nella giornata di mercoledì.



Per maggiori informazioni sui servizi accessori è possibile contattare il servizio di Protezione civile comunale telefonicamente al numero 0165-300.812 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 oppure tramite e-mail all’indirizzo protezionecivile@comune.aosta.it oppure consultare il sito istituzionale del Comune di Aosta dove sono presenti anche ulteriori risorse (contatti, link e documentazione) relative all’emergenza sanitaria in corso.