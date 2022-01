Crocchette per cani: come renderle gustose ed invitanti

Se corretta, l’alimentazione è la base principale per lo stato di salute del nostro cane, a prescindere della sua età. Il cibo secco presenta un alto contenuto di nutrienti; conserva le sue peculiarità fondamentali organolettiche, ed assicura un pasto completo all’interno di un regime alimentare salutare. Inoltre, grazie all’azione meccanica di masticazione dei croccantini, conserva la salute delle gengive, limitando la formazione di tartaro.

Spesso però capita che alcune crocchette non siano proprio gradite dal nostro amico a quattro zampe e a tal proposito, basta seguire dei piccoli consigli. Se in casa, per esempio, si ha più di un cagnolino, bisogna assicurarsi che non vengano mai confuse le ciotole. Risulta essere fondamentale anche offrire una scodella ben pulita ad orari ben precisi e soprattutto, sempre collocata nella medesima posizione. Inoltre, un altro consiglio utile, è rappresentato dalla rimozione dei piccoli snack fuori orario, in quanto il cane potrebbe perdere così l’appetito, non cibandosi poi successivamente del suo pasto nutriente rappresentato dalle crocchette.

È molto importante infine, amalgamare la quantità di crocchette insieme ad un poco di acqua tiepida: in questo modo il cane potrebbe gustare l’alimento gradendolo maggiormente, grazie anche alla consistenza che si creerebbe. Un altro criterio per stimolare il proprio cane a mangiare i croccantini, è quello di mescolarli insieme ad un’altra tipologia di alimento, che sia patè o bocconcini. Per farlo però, è necessario poi amalgamare per bene i diversi mix. Questo per far sì che il cane, non riesca a distinguerli ed impari a mangiare tutto quello che gli viene offerto, insomma una sorta di trucchetto. Ovviamente in modo graduale, il cane dovrà riprendere a mangiare solo una tipologia di alimento alla volta.

Se si decide di mischiare il cibo umido con dei croccantini, perché il cane non è molto invogliato a mangiarlo, è bene cominciare con una dose alta di cibo umido e dosi piccole di cibo secco, così da eliminare poi in modo graduale la componente umida, fino al momento in cui l’alimento non sarà costituito solamente da crocchette; A tal proposito, un consiglio è sicuramente quello di affidarsi ad Amusi per avere a disposizione del proprio cucciolo, le migliori crocchette per cani italiane e dar loro il giusto nutrimento, quello appositamente pensato per il loro benessere da esperti del settore.

Tornando al discorso del mix tra cibo umido e crocchette, si può dire che al massimo, si può inserire una minima dose di cibo umido, unicamente come extra. Questo però solo se necessario o durante la fase finale del percorso alimentare sopra citato. Dato che la maggior parte dei cani sono attratti da pezzetti di gallina bollita, è possibile provare anche ad inserire nel pasto costituito dai croccantini, così per incoraggiarli a mangiare. Infine, anche i probiotici sono un ottimo alleato, in quanto risultando di buon gusto rendono amabili le crocchette e apporteranno numerosi benefici alla salute dei nostri cuccioli.