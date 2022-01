MAGGIO 2018: Di Maio chiede l'impeachment "Stato d'accusa per Mattarella". Di Maio. "La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui"

GENNAIO 2022: Per Elisa Tripodi il Presidente Mattarella è la figura migliore che in questo contesto, con tutti i veti e contro-veti, con tutti i nomi improponibili fatti, garantirà unità e stabilità all’Italia.

Chi ascoltare? Di Maio o Tripodi?