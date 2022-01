Domani lunedì 31 gennaio saint Jean Bosco sainte Marcelle

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 30 gennaio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Martedì 1° febbraio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 2 febbraio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita Consacrata

Giovedì 3 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 4 febbraio

Roma - ore 10.00-16.30

Consiglio Affari Giuridici della CEI

Domenica 6 febbraio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita

Lunedì 7 - venerdì 11 febbraio

Santuario di Oropa

Esercizi spirituale del clero

Le Messager Valdotain ricorda sainte Martine

La Chiesa celebra San Giovanni Bosco Sacerdote

Giovanni Bosco aveva appena nove anni (era nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d'Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco) quando ebbe il sogno che gli indicò la sua strada: in un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la Madonna, attorniata a bestie feroci poi trasformate in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la preghiera. Divenne sacerdote nel 1841 e nello stesso anno di fatto iniziò l'opera che poi diventò la Società Salesiana, fondata nel 1854. Nel 1872, con santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì nel 1888.

Il sole sorge alle ore 7,52e tramonta alle ore 17,24