31 gennaio 2021 San Giovanni Bosco Sante Messe in diretta su RETE7

Salesiani di Don Bosco: Comunità di Valdocco Maria Ausiliatrice.

La Basilica Maria Ausiliatrice è il gioiello di Valdocco. E, da qui, la comunità religiosa salesiana continua a raccontare la bellezza del carisma che abbiamo ricevuto da Don Bosco, rendendo questi luoghi sempre più idonei per i cammini formativi per l’intera famiglia salesiana.

Ed in occasione della giornata in onore di San Giovanni Bosco, Rete7, l'emittente televisiva che diffonde i suoi programmi anche in Valle d'Aosta trasmette alcune messe in diretta in modo che i tanti fedeli valdostani possano seguire le funzioni religiose.