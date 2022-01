La storia di Emanuele Memè, il medico che vuole tornare in corsia a 81 anni “per dare una mano”

Il “nuovo” Presidente della Repubblica Italiana è Sergio Mattarella: questa la scelta dei grandi elettori dopo l’intesa tra le forze di maggioranza, resta al Quirinale con oltre 505 voti.

Dopo giorni e giorni di trattative, scopriamo finalmente chi è il nuovo Presidente della Repubblica, anche se l’aggettivo non è esattamente quello appropriato: all’ottava votazione delle elezioni per il Colle, è Sergio Mattarella ad aver superato il quorum di 505 voti. L’attuale capo dello Stato è stato convinto a rimanere al Quirinale dai partiti della maggioranza a sostegno del governo Draghi e seguirà le orme di Giorgio Napolitano, diventando il secondo presidente con il doppio mandato… Di conseguenza, la figlia Laura Mattarella è ancora la first lady.

Nato a Palermo il 23 luglio del 1941, Sergio Mattarella vanta una grandissima esperienza nel mondo politico: deputato per Democrazia Cristiana, Partito Popolare Italiano, La Margherita e Partito Democratico, ha ricoperto numerose cariche di prestigio: ministro per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), ministro della pubblica istruzione (1989-1990), vicepresidente del Consiglio (1998-1999), ministro della difesa (1999-2001) e giudice costituzionale (2011-2015).