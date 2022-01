Preoccupazione nell'alpinismo valdostano; disperso Korra Pesce

Il collega è riuscito a scendere allertando i soccorsi, ma di Coorado Korra Pesce non ci sono più notizie; le operazioni di soccorso sono state sospese e non ci sarebbero più speranze di salvare il forte alpinista novarese, molto noto in Valle anche perché abitava a Chamonix ed aveva continui scambi con i colleghi di Courmayeur e non solo.

È rimasto gravemente ferito in un incidente sul Cerro Torre in Patagonia il 41enne alpinista novarese Corrado 'Korra' Pesce. Stava arrampicando con l'alpinista argentino Tomás Aguiló quando i due sono stati colpiti da una scarica di roccia e neve.

Stando alle notizie fornite dall stampa argentina i due erano riusciti a completare una nuova via sulla parete nord del Cerro Torre. Durante la notte il loro bivacco è stato colpito da una scarica di roccia e neve; entrambi hanno riportato gravi ferite, tanto che Aguiló ha dovuto lasciare Korra alla base dell'enorme diedro sulla parete est, al riparo nel cosidetto "box degli Inglesi".

L’elicottero dell’esercito è riuscito sabato mattina a evacuare Tomás Aguil trasportandolo all’aeroporto di Calafate a una ambulanza che lo ha trasferito in ospedale.

“Purtroppo le ricerche sono state sospese per il maltempo - spiega intervistata dal Corriere Lidia, la sorella di Corrado-. Non hanno l’elicottero ma solo l’aereo militare”.

“Le speranze per me sono finite, non l’hanno ancora trovato e sono troppe ore che è senza equipaggio al freddo bagnato e tutto rotto a malincuore mi arrendo- dice ancora la sorella Lidia-. Ci vorrebbe un miracolo. È senza attrezzatura da più di 40 ore”.

Pesce è una guida alpina esperta, uno dei più forti scalatori in attività. Da anni si era trasferito a vivere a Chamonix.