Coppa del Mondo di Sci alpino a Zermatt/Cervina: la soddisfazione degli Assessori regionali Jean-Pierre Guichardaz e Luigi Bertschy

“L’inserimento nel calendario della Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS delle tappe di Cervinia/Zermatt già da quest’anno rappresenta per la Valle d’Aosta un’importante sfida e un’opportunità unica per inserirci in un circuito di importanza mondiale: stiamo lavorando per fare fronte ai molteplici impegni che un evento di tale portata comporta, consci che occorre un’accelerazione rispetto ai tempi inizialmente previsti che indicavano l’esordio di questa competizione nel 2023; una sfida che accogliamo con la consapevolezza della grandissima occasione che ci è offerta dalla FIS e che rappresenta una vetrina straordinaria per promuovere la Valle d’Aosta e per attrarre gli amanti dello sci alpino e tutti coloro che amano la montagna”.

Così l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz e l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy hanno commentano la notizia, ufficializzata nella tarda mattina di oggi, da parte della Federazione Internazionale di Sci (FIS).

Il Cervino ospiterà dunque due gare di Discesa libera maschile e due femminili, già dalla prossima stagione agonistica 2022/2023, subito dopo la tradizionale apertura della stagione a Soelden.