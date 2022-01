Donne al comando - Storie di imprese al femminile Il primo appuntamento per parlare di lavoro

Donne al comando – Storie di imprese al femminile affronta una tematica estremamente attuale, quella della leadership femminile e del valore aggiunto che una donna è in grado di portare all’interno di un’organizzazione. Una presenza femminile che sia affidabile e decisionale, concreta e indipendente, stimata e accolta, può essere la strada per un nuovo sguardo non solo sul lavoro ma in generale sull’economia, sulla società e sul mondo.

La serata vedrà la partecipazione di quattro donne con quattro esperienze professionali diverse ma con una caratteristica che le accomuna e cioè la capacità di distinguersi rivestendo posizioni apicali. Moderato dalla nota conduttrice e reporter di SkyTg24, Mariangela Pira, esperta in finanza e economia, l’incontro vedrà la partecipazione di:

Valentina Astori: oggi COO di Arriva Italia, dal 1999 si occupa di trasporto pubblico dove ha rivestito la posizione di AD per SADEM SpA, SAVDA SpA, ASF Autolinee E s.a.b. Autoservizi S.r.L.

Federica Bieller: Presidente di Skyway Monte Bianco, ha rivestito negli anni posizioni manageriali nel campo del marketing di centri termali.

Cristina Mollis: Founder di NuvO’ e di The OKAPI® Network, startup italiana che ha saputo coniugare digitale e sostenibilità.

Sonia Peronaci: scrittrice, conduttrice televisiva e blogger, fondatrice di Giallo Zafferano e Sonia Factory, ha rivoluzionato il mondo della cucina portandola sul web. Per la rivista Forbes è tra le 100 donne italiane più influenti.

Si ricorda che per partecipare all’evento è necessario iscriversi (disponibili 50 posti) tramite il sito vdalavora.it e scaricando l’APP #VDAlavora sui principali Stores ai seguenti link:

La partecipazione è consentita a chi è in possesso di Green Pass rafforzato e con mascherina FFP2. Si ricorda che l’evento sarà inoltre fruibile in streaming su vdalavora.it