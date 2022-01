ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS ENTRE LE SUCCÈS ET L'INSUCCÈS DE SA MISSION

L'Évangile de ce dimanche démasque notre fausseté et nous met en crise sur notre appartenance au Christ. Interrogeons-nous: Sommes-nous chrétiens par convention ou par conviction?

1. LA PAROLE DE JÉSUS UNIT ET DIVISE

La parole de Dieu unit, divise, interroge, met en crise. Elle est comme un épée à double tranchant. La première lecture du prophète Jérémie annonce déjà les incompréhensions et les persécutions contre le prophète. Mais Dieu sera son soutien. "Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer"(1ère lecture).

Les gens de Nazareth sont nos contemporains. Dans un premier temps, tout le monde exprime une "sympatheia", une admiration pour ses paroles qui sortaient de sa bouche, surtout quand il applique sur lui les paroles de la prophétie d'Isaïe. Dans un second moment, Jésus est objet de contestation, car il ne répond pas à leurs attentes d'un Messie magicien. Les nazaréens exigent des signes pour croire, ce qui est déjà une preuve de leur incrédulité. Jésus refuse d'opérer des miracles qui sont réduits au sensationnel.

La réaction de Jésus n'est pas du tout pacifiste. Jésus ne cherche pas la majorité des adeptes pour gagner des élections. Il est consacré par l'Esprit Saint et envoyé pour apporter la libération des coeurs blessés. Son message porte sur le destin de l'humanité entière.

2. JÉSUS, VICTIME DES PRÉJUGÉS.

Même si Jésus ne fait pas de miracles devant ses concitoyens pour satisfaire à leur curiosité, il leur fait une révélation quand il dit: "Cette parole s'est accomplie devant vous". Au lieu de rendre grâce à Dieu pour la fidélité à sa promesse, ils commencent à chuchotter:" N'est-ce pas le fils de Marie, le fils du charpentier? D'où lui vient cette intelligence?".

Ces interrogations cachent un certain mépris lié à sa provenance. En d'autres mots ils se disent: Nous connaissons sa pauvre famille. Nous ne savons pas l'école qu'il a fréquentée. Il lit très bien les écritures. Il connaît bien la Torah. D'où lui vient donc cette intelligence?

Au lieu de faire un progrès de foi, ils nourrissent en eux le scepticisme, le défis et le mépris. Le grand péché qui nous guête si nous ne faisons pas garde, a un nom. Il s'appelle "Préjugé". Les habitants de Nazareth restent sur l'apparence et sont incapables de discerner au-delà du visible le révélé dans la personne du Christ.

3. L'ABSENCE DE CHARITÉ, L'IGNORANCE ET LA VIOLENCE.

La discussion se conclut par une tragédie. Luc écrit:"À ces mots, dans la Synagogue, tous devinrent furieux. Ils se lèverent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas". En général, il y a une connexion entre le péché (ámarthia), l'ignorance (Aphrosynè), l'indiscipline (Amathè) et la violence (Hybris, Bia).

L'ignorance dépourvue de charité et d'humilité conduit à la violence, au meurtre. "La cahrité supporte tout". Toutefois, Jésus ne se laisse pas intimider par cette canaille furieuse. Il n'est pas découragé par la follie de la foule. Il réagit d'une manière dure devant l'hypocrisie de ses interlocuteurs. Il ne s'excuse pas, ne s'explique pas, encore moins ne se justifie pas, comme nous en avons l'habitude de le faire.

Souvent notre réaction est ambiguë si nous sommes contrariés. Nous disons souvent à cause de la peur: "peut-être je ne me suis pas bien exprimé", "je m'excuse je ne me suis pas fait comprendre". Jésus au contraire met de l'huile sur le feu, quand il révèle leur intention secrète. Il passe au milieu d'eux et continue librement sa mission, car personne ne peut conditionner la parole de Dieu.

4. PRIÈRE POUR LA LIBERTÉ DANS LA MISSION

Seigneur Jésus, ta parole de vie a rencontré tant de contestations jusqu'à mourir pour la vérité. Nous tes ministres, tes missionnaires, avons peur des critiques et des hostilités au point de vouloir céder au compromis.

Accorde-nous Seigneur l'esprit de charité et de liberté pour rester fidèles à ta parole. Donne-nous la sagesse assise près de toi. Amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.