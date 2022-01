Grandi assenti

I nani per sentirsi più alti salgono sulle spalle dei giganti. Ma questa volta i giganti erano più piccoli dei nani e così i nani sono spariti. Infatti nelle otto votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica (W Sergio Mattarella, ndr.) non c’è stata traccia degli autonomisti. Né quelli valdostani, né quelli sardi, né quelli altoatesini, né di tutti quelli che ad ogni piè sospinto invocano l’autonomia e l’autodeterminazione dei popoli.

Per dirla tutta, ci sono stati due voti per un autonomista di pura razza che non hanno lasciato traccia.

Mai come in questa occasione le espressioni presenti in Parlamento potevano far valere e far conoscere le Autonomie, l’Autonomismo, le Minoranze. E la cosa avrebbe avuto ancor più valenza per il disastro compiuto dai partiti stato nazionali che hanno segnato la fine della politica soffocata dalla politichetta.

Pensavo che l’Uv e tutti i confratelli autonomisti, a partire dagli Altoatesini per finire ai Sardi, avrebbero messo in campo un’azione comune e coordinata per presentare un candidato di bandiera in rappresentanza dell’Autonomia.

Infatti in Parlamento, ed in particolare nel Senato si è costituito Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV). Ma così non è stato. I piccoli nani sono saliti sulle spalle dei piccoli giganti e sono finiti nel nulla, nell’oblio, nel silenzio. Eppure erano chiamati a eleggere il Garante della nostra Costituzione che riconosce le Minoranze.

Siamo nani sulle spalle dei giganti; giganti in termini generici ma mononeuroni per quanto riguarda la strategia politica, la capacità propositiva e reattivi solo agli interessi elettorali.

Per questo prevale soprattutto un sentimento di nostalgia per il tempo che fu. Il tempo in cui viveva l’Autonomia, il tempo in cui la cultura autonomista era un motore essenziale dello stare insieme, della politica, della scuola, dell’informazione. La nostalgia di quando eravamo nani e camminavamo con le nostre gambe ma eravamo forti dei nostri ideali e convinti di poter essere protagonisti del nostro futuro.

Non basta esprimere solidarietà ai Catalani quando vengono arrestati per la difesa della loro autonomia.

Scendiamo dalla spelle dei giganto nononeuroe.