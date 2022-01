Récupération Foire de Saint-Ours d'Aoste le 2 et le 3 avril

Après quelques rencontres avec les parties intéressées, la Région Vallée d'Aoste a décidé que la 1022ème édition de la Foire de Saint-Ours d'Aoste se tiendra le samedi 2 et le dimanche 3 avril. L'Atelier des métiers et le Pavillon eonogastronomique seront mis en place du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril. L'assessorat régional de l'Essor économique le signale dans un communiqué de presse.



Un groupe de travail, formé par les assesseurs à l'Essor économique, Luigi Bertschy, au Tourisme, Jean-Pierre Guichardaz, à l'Agriculture, Davide Sapinet et à la Santé, Roberto Barmasse, a été constitué avec les structures régionales compétentes, la Commune d'Aoste, l'Ivat, l'Office régional du tourisme et la Chambre Valdôtaine. Au cours des dernières semaines, le groupe de travail "a analysé les variables et évalué les conditions permettant de déterminer une nouvelle date pour la manifestation dans les meilleures conditions de sécurité pour les exposants et les visiteurs".