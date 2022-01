Saint Vincent: Prossima la revisione degli impianti del Col de Joux

Entro fine gennaio 2022, sarà avviata la procedura di manifestazione d’interesse per la revisione generale della seggiovia Tête de Comagne e della sciovia Pian delle Schegge, nel comprensorio del Col de Joux, cui seguirà la pubblicazione del bando per la gestione dell’impianto.

Per giungere a questi risultati, il Comune ha avviato l'iter il 30 settembre 2020: ha presentato domanda di contributo regionale ai sensi della l.r. 8/2004 (poi aggiornata con una revisione dei costi), che rientrerà tra le domande dell’anno 2022; ha affidato l’incarico di direttore di esercizio degli impianti nonché per la redazione e stesura degli elaborati tecnici necessari allo scopo di dare avvio alla gara per l’affidamento dei lavori.

Gli elaborati e il quadro economico dell’intervento sono stati approvati dalla Giunta che ha predisposto e trasmesso alla Struttura Infrastrutture funiviarie della Regione autonoma Valle d’Aosta il Piano di sostenibilità economica dei costi di investimento finalizzati alla revisione generale dei propri impianti a funeha destina.

E' possibile che i lavori siano affidati entro fine marzo 2022 e possano essere avviati nel successivo mese di maggio.

«In un momento di rinnovato interesse a livello regionale per le piccole stazioni sciistiche, stiamo perseguendo il nostro obbiettivo di riqualificare il comprensorio del Col de Joux - commenta il sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre -. Vogliamo trasformare la stazione in un polo attrattivo per famiglie e per gli amanti delle escursioni, con una netta implementazione dell’offerta turistica. Contiamo di inaugurare la riapertura con la prossima stagione invernale».