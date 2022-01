Cela conduit le bulletin neige et avalanches de la Région Vallée d'Aoste, élaboré par les techniciens de la Fondation Montagne Sûre de Courmayeur, à indiquer pendant plusieurs jours un degré de danger égal à un "faible" sur tout le territoire valdôtain, sur une échelle qui va jusqu'à cinq. Le bulletin explique que "à tous les niveaux, il y a moins de neige que d'habitude à cette période. Surtout en dessous de la limite des bois, il y a trop peu de neige pour les sports d'hiver". Enfin, "depuis 10 jours, pratiquement plus aucune avalanche n'a été observée".

Dans un post sur les réseaux sociaux, la Fondation Montagne Sûre explique qu'"il n'a plus neigé sur le territoire régional depuis le 9 janvier. Dans le passé, nous avons eu des périodes avec des niveaux de danger d'avalanches 'faibles' en janvier, mais la rareté de la neige et son excellente consolidation à tous points de vue, depuis neuf jours a conduit le danger au niveau le plus bas de l'échelle de danger d'avalanche. Les conditions actuelles sont particulières et peu habituelles en cette période d'hiver, il suffit de penser que seulement l'année dernière au fin janvier 2020, nous avons eu de fortes chutes de neige et une forte activité de relâchement naturel".

Le bulletin rapporte qu'"avec des vents modérés à forts venant du nord-ouest, de nouvelles accumulations de neige en rafales se formeront dans les prochains jours".