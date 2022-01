Continuiamo a contare i morti di covid

Ancora due decessi per Covid-19 in Valle d'Aosta, ma anche 326 nuovi positivi e 664 guariti in 24 ore. Lo riporta il bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile. Gli attuali contagiati scendono a 5.087, di cui 5.008 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri negli ospedali Umberto Parini e Beauregard passano da 80 a 79, ma tornano ad essere sette, uno in più di ieri, i pazienti in Terapia intensiva. I tamponi refertati sono stati 2.390.

Il Consiglio Valle boccia strumentalizzazione contro assessore Guichardaz

Con i 18 voti contrari della maggioranza e i 15 contrari dell'opposizione, il Consiglio Valle ha bocciato una risoluzione, proposta dai gruppi Lega e Pour l'Autonomie e dal consigliere di opposizione del gruppo misto Mauro Baccega, che impegnava l'assemblea regionale "a prendere le distanze dalle affermazioni d'odio" sui trattamenti speciali per i no vax, citati dall'assessore regionale ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, in un post su Facebook. Il testo invitava anche l'assessore "a moderare toni ed atteggiamenti in considerazione delle responsabilità che derivano dal suo ruolo pubblico".



La questione era già stata posta all'attenzione dell'aula ieri, con un question time proposto dalla Lega: con quell'iniziativa "avevamo provato a chiedere all'assessore di rimediare a quanto scritto chiedendo semplicemente scusa, un atto che avrebbe sanato in maniera netta la vicenda- spiega in aula il capogruppo della Lega Andrea Manfrin, primo firmatario della risoluzione-, ma l'assessore è intervenuto facendo crederci di essersi spiegato male". "Noi crediamo che vi sia la necessità di non provocare ulteriori motivi di tensione- aggiunge-: i consiglieri regionali e i componenti della giunta regionale, in quanto rappresentanti delle istituzioni, rappresentano tutti i valdostani e devono mantenere un comportamento che sia consono alla carica che ricoprono". Diversi consiglieri, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell'opposizione, sono intervenuti per sollecitare una maggiore cautela nell'uso dei social network ed invitare soprattuto chi ricopre un ruolo politico a rispettare le posizioni di tutti e non alimentare ulteriori tensioni sociali.

A tirare le fila, ci ha pensato il vicepresidente della Regione Luigi Bertschy: "L'assessore Guichardaz ha chiarito la sua posizione di persona convinta dell'importanza dei vaccini, ma ha anche ammesso di aver utilizzato termini non consoni- afferma, invitando le opposzioni a ritirare la risoluzione, poi votata-. Direi che il segnale è arrivato così come l'invito a tenere toni adeguati".

In Italia 155.697 casi e 389 morti, tasso di positività al 15%

L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 155.697 nuovi casi e 389 decessi. Con 1.039,756 tamponi processati, il tasso di positività è al 15%. Calano terapie intensive (-20) e ricoveri ordinari (-148) MAPPE. L'Ema ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola orala contro il Covid-19 sviluppata da Pfizer. Il comitato ha raccomandato di autorizzare Paxlovid per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster. Le Regioni premono per una semplificazione delle regole, tra cui lo stop delle zone a colori.